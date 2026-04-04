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Perù, un morto e 47 feriti allo stadio di Lima durante raduno tifosi. Le news

la tragedia

Almeno una persona è morta e 47 sono rimaste ferite allo stadio Alejandro Villanueva, sede della squadra peruviana Alianza Lima, durante un raduno di tifosi che ha provocato una calca risultata fatale. Le news

Almeno una persona è morta e 47 sono rimaste ferite allo stadio Alejandro Villanueva, sede della squadra peruviana Alianza Lima, durante un raduno di tifosi che ha provocato una calca risultata fatale, le cui cause sono oggetto di indagine. Il bilancio è stato confermato dal ministro della Salute, Juan Carlos Velasco. Inizialmente, si era parlato del crollo di una parete della tribuna sud dello stadio, noto come Matute. Una notizia poi smentita dai vigili del fuoco, secondo cui la struttura dello stadio è in buone condizioni e che non è crollata alcuna parete. Secondo quanto riferito dal ministro Velasco, i tifosi della squadra di Lima si sono "spinti l'uno contro l'altro" durante il raduno, fino a provocare "un esito fatale". I tifosi avevano organizzato un "banderazo", un raduno festoso e di massa per sostenere la loro squadra alla vigilia della partita

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