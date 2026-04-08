Pirlo e gli altri: i migliori giocatori lanciati da Mircea Lucescu in carriera
In oltre 40 anni di carriera, Mircea Lucescu ha avuto modo di allenare tantissimi campioni, contribuendo alla loro crescita e, in alcuni casi, facendoli esordire tra i professionisti. Ecco un elenco dei migliori calciatori lanciati da Mircea Lucescu durante la sua lunghissima carriera da allenatore, dai tempi del Brescia fino allo Shakhtar Donetsk dei brasiliani
- Squadre condivise con Lucescu: Brescia (1994-95) e Inter (1998-99)
- Il futuro campione del mondo esordì tra i professionisti proprio con Lucescu, che lo fece entrare in campo in Brescia-Reggiana del 21 maggio 1995. I due si sarebbero ritrovati per 3 mesi all'Inter, dal dicembre 1998 al marzo 1999
- Squadre condivise con Lucescu: Pisa (1990-91) e Inter (1998-99)
- Lucescu fece arrivare il giovane Cholo in Italia nell'estate 1990, a Pisa, e gli permise di mettere in mostra la sua grinta in mezzo al campo: i due si sarebbero ritrovati anche all'Inter. Lucescu disse di lui: "Simeone compensa i piedi con l'intelligenza, sarà un grande allenatore"
- Squadre condivise con Lucescu: Pisa (1990-91)
- Insieme a Simeone, nell'estate 1990 il Pisa di Romeo Anconetani acquistò, dall'Argentina, anche un giovane difensore, Josè Luis Chamot, che con Lucescu mosse i primi passi in Italia, prima di trovare la sua dimensione al Foggia, alla Lazio e al Milan
- Squadre condivise con Lucescu: Brescia (1994-1996)
- Proprio come con Pirlo, anche Baronio esordì in Serie A nel 1995 (durante la partita con il Bari del 23 aprile). Il futuro centrocampista di Lazio, Fiorentina e Chievo fu uno dei giovani del vivaio più promettenti lanciati da Lucescu durante la sua permanenza a Brescia
- Squadre condivise con Lucescu: Romania (1983-1986), Brescia (1992-1994) e Galatasaray (2000-01)
- Il Maradona dei Carpazi esordì in Nazionale proprio durante il primo stint di Lucescu sulla panchina rumena, che lo nominò capitano a soli 20 anni. I due si sarebbero ritrovati ad inizio anni '90 a Brescia, condividendo anche una stagione in Serie B, e in Turchia, al Galatasaray
- In Nazionale, Lucescu ha avuto modo di allenare anche il figlio di Gheorghe, Ianis, attualmente all'Alanyaspor
- Squadre condivise con Lucescu: Rapid Bucarest (1985-1990), Brescia (1992-93)
- Già in Italia da due stagioni,. Raducioiu esplose definitivamente nell'unica stagione passata a Brescia: con Lucescu in panchina (che lo aveva formato durante i primi anni di carriera al Rapid Bucarest), il rumeno segnò 13 gol per le Rondinelle, non riuscendo però ad evitare la retrocessione in Serie B a fine anno. L'ottima annata di Raducioiu spinse il Milan a puntare su di lui per la stagione successiva
- Squadre condivise con Lucescu: Shakhtar Donetsk (2005-2013)
- Lucescu individuò nel centrocampista brasiliano uno dei perni su cui costruire lo Shakhtar Donetsk che, con il rumeno in panchina, conquistò 21 trofei. Fernandinho, dopo le 8 stagioni in Ucraina, si guadagnò la chiamata del Manchester City
- Squadre condivise con Lucescu: Shakhtar Donetsk (2007-2013)
- Acquistato dal Corinthians, l'esterno offensivo brasiliano crebbe molto dal punto di vista tattico sotto la guida di Lucescu, fino a meritarsi la chiamata del Chelsea di Mourinho nel 2013
- Squadre condivise con Lucescu: Shakhtar Donetsk (2010-2015)
- Parlando di esterni offensivi brasiliani, non può restare escluso Douglas Costa, che arrivò dal Gremio e, con il suo dribbling esplosivo, attirò le attenzioni di top club europei del calibro di Bayern Monaco e Juventus
- Squadre condivise con Lucescu: Shakhtar Donetsk (2010-2013)
- Pur non essendo brasiliano, l'armeno risaltò come uno dei giocatori migliori dello Shakhtar di Lucescu, segnando 44 gol in 103 presenze, prima di salutare l'Ucraina e di accasarsi al Borussia Dortmund allenato da Jurgen Klopp
- Squadre condivise con Lucescu: Shakhtar Donetsk (2007-2015)
- Trasferitosi in Ucraina insieme a Fernandinho, Luiz Adriano divenne il terminale offensivo principale dello Shakhtar, raggiungendo picchi molto importanti, come la cinquina realizzata al BATE Borisov in Champions nel 2014. Il brasiliano non riuscì a ripetersi agli stessi livelli durante la sua esperienza in Italia, al Milan
- Squadre condivise con Lucescu: Shakhtar Donetsk (2013-2016)
- Il centrocampista brasiliano, arrivato dall'Internacional di Porto Alegre, maturò molto sia dal punto di vista fisico che tattico, arrivando a giocare in Premier League con la maglia del Manchester United