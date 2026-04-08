 Mircea Lucescu, i migliori calciatori lanciati nella carriera da allenatore | Sky Sport
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Pirlo e gli altri: i migliori giocatori lanciati da Mircea Lucescu in carriera

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In oltre 40 anni di carriera, Mircea Lucescu ha avuto modo di allenare tantissimi campioni, contribuendo alla loro crescita e, in alcuni casi, facendoli esordire tra i professionisti. Ecco un elenco dei migliori calciatori lanciati da Mircea Lucescu durante la sua lunghissima carriera da allenatore, dai tempi del Brescia fino allo Shakhtar Donetsk dei brasiliani

LUCESCU, UN UOMO DI MONDO COME POCHI ALTRI

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