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Roberto Mancini balla "Freed from desire": la festa dell'Al Sadd. VIDEO

la festa

Vincere nella stessa sera il campionato ed eliminare una delle favorite della Champions asiatica non è cosa da tutti i giorni: è successo all'Al Sadd di Roberto Mancini, che ha vinto aritmeticamente il titolo in Qatar e poi, poche ore dopo, ha battuto l'Al-Hilal di Simone Inzaghi ai rigori. A fine partita l'allenatore italiano ha partecipato alla festa in spogliatoio con i suoi ragazzi, ballando sulle note di "Freed from desire". Guarda il VIDEO sotto

IL RACCONTO DELLA SERATA MAGICA DI MANCINI

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