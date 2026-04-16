Vincere nella stessa sera il campionato ed eliminare una delle favorite della Champions asiatica non è cosa da tutti i giorni: è successo all'Al Sadd di Roberto Mancini, che ha vinto aritmeticamente il titolo in Qatar e poi, poche ore dopo, ha battuto l'Al-Hilal di Simone Inzaghi ai rigori. A fine partita l'allenatore italiano ha partecipato alla festa in spogliatoio con i suoi ragazzi, ballando sulle note di "Freed from desire". Guarda il VIDEO sotto

IL RACCONTO DELLA SERATA MAGICA DI MANCINI