Il campionato qatariota ha finalmente un vincitore ufficiale: è l'Al Sadd di Roberto Mancini, che ha battuto l'Al-Shamal nello scontro diretto all'ultima giornata e si è aggiudicato il titolo. L'ex Inter e Manchester City può festeggiare, così, il quindicesimo trofeo della carriera, dopo che aveva dovuto rinunciare inizialmente al trofeo per un ricorso effettuato proprio dall'Al-Shamal

Adesso è ufficiale: l'Al Sadd è campione del Qatar per la diciannovesima volta della sua storia. La squadra allenata da Roberto Mancini è riuscita a conquistare il titolo dopo aver battuto l'Al-Shamal, secondo in classifica, nel big match dell'ultima giornata di campionato. L'Al Sadd si è imposto per 3-2, grazie alle reti di Akram Afif, dell'ex Liverpool Roberto Firmino e del brasiliano Paulo Otavio: a nulla sono valsi, per l'Al-Shamal, i gol di Boundejah e di Jeison Murillo, ex difensore di Inter e Sampdoria. Mancini può, dunque, festeggiare con qualche settimana di ritardo il titolo numero 15 della sua carriera da allenatore: l'ex Ct, infatti, aveva già avuto modo di esultare per la vittoria del campionato qualche settimana fa, prima che l'Al-Shamal vincesse una partita a tavolino per 3-0 a causa di una sostituzione irregolare effettuata dal Qatar Sc durante la partita contro i rivali di Mancini. Questo stravolgimento della classifica ha permesso all'Al-Shamal di giocarsi tutto nello scontro diretto di lunedì 27 aprile: l'Al Sadd, invece, è riuscito a vincere lo scontro diretto e ad aggiudicarsi, stavolta per davvero, il campionato qatariota.