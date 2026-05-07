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Champions Futsal: a Pesaro debutta l'audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti

futsal
©Ansa

L'atto conclusivo della massima competizione europea di calcio a 5, in diretta su Sky dall'8 al 10 maggio, segna un passo storico l'inclusività nello sport. Le persone con disabilità visiva potranno vivere l'atmosfera della partita come mai prima d'ora. Attraverso un'app dedicata e un paio di auricolari, alcuni professionisti del settore forniranno una telecronaca speciale, descrivendo ogni dinamica di gioco, i colori e le reazioni del pubblico

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Le Finals di Champions League di Futsal, in programma alla Vitrifrigo Arena di Pesaro dall’8 al 10 maggio, vedranno l'introduzione dell’audiodescrizione dedicata alle persone cieche e ipovedenti. Le semifinali (Cartagena-Sporting Cp e Palma Futsal-Etoile Lavalloise) e le finali potranno essere seguite dai tifosi con disabilità visiva grazie alla tecnologia Connect Me Too, già adottata con successo in diverse competizioni sportive (tra cui Serie A, Serie B, partite delle Nazionali di calcio, basket, rugby e discipline invernali). L’audiodescrizione è una cronaca iper-descrittiva che integra il commento sportivo con dettagli fondamentali per comprendere pienamente ciò che accade in campo e in tribuna: movimenti dei giocatori, dinamiche di gioco, espressioni facciali, colori delle maglie, atmosfera e reazioni del pubblico. Il servizio sarà disponibile in diretta tramite l'app Connect Me Too utilizzando un paio di auricolari. "L'apertura all’audiodescrizione in un evento di questa portata rappresenta un segnale forte e concreto", commenta Tony D'Angelo, responsabile del progetto Connect Me Too. "Significa riconoscere che anche il grande sport internazionale può e deve essere accessibile a tutti. E' così che lo sport compie un vero salto di qualità, diventando davvero inclusivo".

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