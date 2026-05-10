"Stiamo completando dei ragionamenti sul programma. Dall'inizio ho avuto un criterio di rispetto nei confronti delle componenti. Mi auguro che ci possa essere qualche considerazione da parte di una di loro prima del 13 maggio, termine ultimo per presentare le candidature. Stiamo andando avanti con le carte, preparando tutta la parte formale e burocratica, che è abbastanza stupefacente". Sono le parole di Giovanni Malagò, a margine della Race for The Cure a Roma, in merito alla possibilità di presentare la candidatura alla presidenza della Federcalcio. "Candidato ufficiale? Ho detto che ci stiamo preparando, uno si fa trovare pronto".

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