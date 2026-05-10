Elezioni Figc, Malagò: "Io candidato? Prepariamo le carte, lavoro per essere pronto"il candidato
Giovanni Malagò, durante l'evento Race For The Cure a Roma, ha fatto il punto sui lavori per la sua candidatura alla presidenza Figc: "Aspetto le considerazioni di qualche componente entro il termine ultimo, stiamo andando avanti con tutte le carte". Sugli Europei del 2032 da organizzare in Italia: "I grandi eventi sportivi devono spingere il rilancio del Paese"
"Stiamo completando dei ragionamenti sul programma. Dall'inizio ho avuto un criterio di rispetto nei confronti delle componenti. Mi auguro che ci possa essere qualche considerazione da parte di una di loro prima del 13 maggio, termine ultimo per presentare le candidature. Stiamo andando avanti con le carte, preparando tutta la parte formale e burocratica, che è abbastanza stupefacente". Sono le parole di Giovanni Malagò, a margine della Race for The Cure a Roma, in merito alla possibilità di presentare la candidatura alla presidenza della Federcalcio. "Candidato ufficiale? Ho detto che ci stiamo preparando, uno si fa trovare pronto".
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"In Italia in programma grandi eventi fino agli Europei del 2032"
Dopo l'organizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, Malagò guarda già ai prossimi eventi che si terranno in Italia: "C'è una lunga volata fino agli Europei. Se guardiamo in prospettiva, abbiamo quest'anno Taranto con i Giochi del Mediterraneo, nel '27 l'America's Cup, nel '28 gli Youth Olympic Games. Poi c'è tutto quello che accade ogni anno, a cominciare ovviamente dal tennis. Andiamo verso una prospettiva di grandi eventi che deve spingere il rilancio del Paese".