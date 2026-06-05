Nel giorno in cui Alexander Manninger avrebbe compiuto 49 anni, la moglie Emily ha voluto ricordarlo con un messaggio sui social: "Ci manchi ogni secondo, oggi ti avremmo fatto un regalo. Eri il miglior padre del mondo". L'ex portiere, tra le altre di Juventus e Fiorentina, ha perso la vita lo scorso 16 aprile in un incidente che ha coinvolto il suo Suv e un treno. Di seguito il post e il testo tradotto

La lettera di Emily Manninger

"Mio Lexx, mio amore, papà, oggi sarebbe stato il tuo compleanno. Di solito ti avremmo dato un regalo e un bigliettino realizzato da me e uno dai ragazzi. Di solito saremmo stati in Italia per il tuo compleanno, perché ti piaceva partire. Oggi mi sveglio accanto ai nostri figli con un enorme senso di tristezza. Mi sento in colpa per non averti comprato un regalo, ma ti ho scritto una lettera e lo hanno fatto anche i ragazzi. Alex, non riesco a spiegare quanto ci manchi. Eri sempre presente per i ragazzi: li nutrivi, li facevi fare il bagno, mi aiutavi a metterli a dormire e, soprattutto, giocavi con loro e ci portavi sempre a fare gite in famiglia. Avevamo davvero bisogno di te, e ne abbiamo ancora.

Stamattina abbiamo guardato i tuoi video, tantissimi. I ragazzi continuano a dire 'papà', 'mein papa', 'papà calcio', 'papà gioca a golf'. È davvero difficile senza di te. Ma ti prometto che farò in modo che si ricordino di te ogni giorno. Ti auguriamo tutti un felice compleanno in cielo e so che starai giocando a golf e poi pescando lassù. Ti voglio un bene immenso, per sempre. È strano scrivere questo sui social, non era affatto nel tuo stile, né nel nostro. Ma ne ho bisogno. Ci manchi profondamente, ogni secondo della giornata. Passa una bella giornata in paradiso, mio migliore amico e miglior papà del mondo. Fino a quando ci rivedremo, sarò la miglior mamma per i nostri ragazzi".