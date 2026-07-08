Lo storico giornalista sportivo è morto a 79 anni: a Telemontecarlo ebbe l'intuizione di farsi affiancare al commento da ex calciatori come José Altafini, Fabio Capello e Giacomo Bulgarelli, di fatto inventando nel nostro Paese le telecronache a due voci

Mondo del giornalismo in lutto. All'eta di 79 anni è morto Luigi Colombo, storico telecronista sportivo considerato l'inventore delle cronache a due voci, quando a Telemontecarlo ebbe l'intuizione di farsi affiancare da ex calciatori come José Altafini, Fabio Capello e Giacomo Bulgarelli. In carriera ha commentato quattro Mondiali, tre Europei e altrettante Olimpiadi.