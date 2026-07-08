Addio a Luigi Colombo, morto il giornalista inventore della telecronaca a due vocia 79 anni
Lo storico giornalista sportivo è morto a 79 anni: a Telemontecarlo ebbe l'intuizione di farsi affiancare al commento da ex calciatori come José Altafini, Fabio Capello e Giacomo Bulgarelli, di fatto inventando nel nostro Paese le telecronache a due voci
Mondo del giornalismo in lutto. All'eta di 79 anni è morto Luigi Colombo, storico telecronista sportivo considerato l'inventore delle cronache a due voci, quando a Telemontecarlo ebbe l'intuizione di farsi affiancare da ex calciatori come José Altafini, Fabio Capello e Giacomo Bulgarelli. In carriera ha commentato quattro Mondiali, tre Europei e altrettante Olimpiadi.
La carriera di Colombo
Colombo aveva iniziato a Telemilano 58, antenata dell'attuale Canale 5, per poi passare nel 1981 a Telemontecarlo dove, oltre alla telecronaca a due voci (la primissima fu con Altafini il 14 marzo di quello stesso anno, nello specifico la finale della Coppa di lega inglese Liverpool-West Ham), ha inventato trasmissioni come 'Galagoal'. Poi tra le altre cose ha diretto per 12 anni SisalTv. Tra i riconoscimenti il premio 'Beppe Viola' per la Tv nel 1989 e il premio Ussi per la Tv nel 1990.