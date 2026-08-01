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Mancini, visto Tresoldi? Gran gol in Supercoppa belga. E per la Nazionale...

bruges

Nicolò Tresoldi continua a segnare (e a mandare messaggi indiretti alla Nazionale e a Mancini). Dopo i 23 gol del 2025/26 in tutte le competizioni (di cui 8 nelle ultime 9 di campionato belga), il classe 2004 del Bruges ha ripreso da dove aveva finito: splendida la sua rete in sforbiciata nella Supercoppa contro l'Union SG (poi persa ai rigori). Il suo futuro sarà in Azzurro? Tresoldi a oggi resta convocabile, nonostante giochi nella Germania U21. E il neo Ct osserva...

PERCHE' NON POSSIAMO IGNORARE TRESOLDI

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