Nicolò Tresoldi continua a segnare (e a mandare messaggi indiretti alla Nazionale e a Mancini). Dopo i 23 gol del 2025/26 in tutte le competizioni (di cui 8 nelle ultime 9 di campionato belga), il classe 2004 del Bruges ha ripreso da dove aveva finito: splendida la sua rete in sforbiciata nella Supercoppa contro l'Union SG (poi persa ai rigori). Il suo futuro sarà in Azzurro? Tresoldi a oggi resta convocabile, nonostante giochi nella Germania U21. E il neo Ct osserva...

PERCHE' NON POSSIAMO IGNORARE TRESOLDI