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Beach Soccer a Scoglitti, in palio gli scudetti Serie A, Under 20 e Femminile

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Fino al 9 Agosto a Scoglitti (Rg) la tappa decisiva che assegnerà tre Scudetti, Serie A Q8, Under 20 e femminile e un posto utile per la prossima Poule Scudetto. In programma in tutto ben 26 partite

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Fino al 9 agosto Scoglitti (Rg) diventerà il centro del Beach Soccer italiano, ospitando tutte le finali della stagione. Sulla sabbia siciliana si assegneranno i titoli della 22^ edizione della Serie A Q8, il sesto titolo Under 20 e il 15^ campionato Femminile. In programma anche il Girone unico dei Play Off Promozione per un posto nella prossima Poule Scudetto. Il tour ufficiale torna dove tutto è iniziato nel 2004 quando la disciplina mosse i primi passi nell’affascinante località siciliana.

Sei giornate ad altissima intensità, nelle quali si confronteranno le migliori squadre del panorama nazionale. Ogni partita avrà il peso di una finale e potrà decidere il destino di un’intera stagioneLa Puntocuore Beach Arena di Scoglitti si prepara ad accogliere pubblico, addetti ai lavori e appassionati provenienti da tutta Italia.

Il Coordinatore e il Componente del Dipartimento BS Lega Nazionale Dilettanti Roberto Desini e Fabio Nicosia, il Sindaco della Città di Vittoria Francesco Aiello, il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari, il District manager Q8 Sud Italia Davide Mugnai

20 club e 26 partite: il programma

Alla Puntocuore Beach Arena di Scoglitti (Rg), saranno protagonisti ben 20 club, otto società Serie A Q8 per la Final Eight, quattro del Campionato Under 20, altrettante della competizione femminile (Final Four Scudetto) e quattro della Serie A impregnate nel Girone Play Off Promozione. Sarà la tappa decisiva per assegnare tre Scudetti, Serie A Q8, Under 20 e femminile e un posto utile per la prossima Poule Scudetto. In programma in tutto ben 26 partite.

  • FINALE EIGHT – SERIE A Q8: Venerdì 7 Agosto dalle 17:00 si giocheranno le quattro partite dei Quarti di Finale. Sabato 8 Agosto alle 20:30 e 22:00 le semifinali, alle 17:00 e 18:30 le sfide tra le perdenti i Quarti. Domenica 9 Agosto alle 18.30 la gara che assegnerà lo Scudetto; alle 9:00, 10:15 e 15:30 le altre sfide per assegnare tutti i posti nella graduatoria finale.
  • FINAL FOUR - UNDER 20: il 5 Agosto alle 20:30 e 22:00 le semifinali. Il 6 Agosto alle 22:00 la finalissima, alle 19:45 la sfida per il 3^ e 4^ posto.
  • FINAL FOUR - CAMPIONATO FEMMINILE: L’8 Agosto alle 17:00 e 18:30 le semifinali. Il 9 Agosto alle 11:30 la gara valida per il 3^ e 4^ posto, alle 17:00 la finale.
  • PLAY OFF PROMOZIONE: Martedì 4 Agosto alle 20:30 e 22:00 le partite della 1^ Giornata; mercoledì 5 e giovedì 6 Agosto alle 17:00 e 18:30 le gare della 2^ e 3^ Giornata.

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