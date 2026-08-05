Fino al 9 Agosto a Scoglitti (Rg) la tappa decisiva che assegnerà tre Scudetti, Serie A Q8, Under 20 e femminile e un posto utile per la prossima Poule Scudetto. In programma in tutto ben 26 partite

Sei giornate ad altissima intensità, nelle quali si confronteranno le migliori squadre del panorama nazionale. Ogni partita avrà il peso di una finale e potrà decidere il destino di un’intera stagione . La Puntocuore Beach Arena di Scoglitti si prepara ad accogliere pubblico, addetti ai lavori e appassionati provenienti da tutta Italia.

Fino al 9 agosto Scoglitti (Rg) diventerà il centro del Beach Soccer italiano, ospitando tutte le finali della stagione. Sulla sabbia siciliana si assegneranno i titoli della 22^ edizione della Serie A Q8 , il sesto titolo Under 20 e il 15^ campionato Femminile . In programma anche il Girone unico dei Play Off Promozione per un posto nella prossima Poule Scudetto. Il tour ufficiale torna dove tutto è iniziato nel 2004 quando la disciplina mosse i primi passi nell’affascinante località siciliana.

20 club e 26 partite: il programma

Alla Puntocuore Beach Arena di Scoglitti (Rg), saranno protagonisti ben 20 club, otto società Serie A Q8 per la Final Eight, quattro del Campionato Under 20, altrettante della competizione femminile (Final Four Scudetto) e quattro della Serie A impregnate nel Girone Play Off Promozione. Sarà la tappa decisiva per assegnare tre Scudetti, Serie A Q8, Under 20 e femminile e un posto utile per la prossima Poule Scudetto. In programma in tutto ben 26 partite.