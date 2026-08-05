Beach Soccer a Scoglitti, in palio gli scudetti Serie A, Under 20 e Femminilefigc-lnd
Fino al 9 Agosto a Scoglitti (Rg) la tappa decisiva che assegnerà tre Scudetti, Serie A Q8, Under 20 e femminile e un posto utile per la prossima Poule Scudetto. In programma in tutto ben 26 partite
Fino al 9 agosto Scoglitti (Rg) diventerà il centro del Beach Soccer italiano, ospitando tutte le finali della stagione. Sulla sabbia siciliana si assegneranno i titoli della 22^ edizione della Serie A Q8, il sesto titolo Under 20 e il 15^ campionato Femminile. In programma anche il Girone unico dei Play Off Promozione per un posto nella prossima Poule Scudetto. Il tour ufficiale torna dove tutto è iniziato nel 2004 quando la disciplina mosse i primi passi nell’affascinante località siciliana.
Sei giornate ad altissima intensità, nelle quali si confronteranno le migliori squadre del panorama nazionale. Ogni partita avrà il peso di una finale e potrà decidere il destino di un’intera stagione. La Puntocuore Beach Arena di Scoglitti si prepara ad accogliere pubblico, addetti ai lavori e appassionati provenienti da tutta Italia.
20 club e 26 partite: il programma
Alla Puntocuore Beach Arena di Scoglitti (Rg), saranno protagonisti ben 20 club, otto società Serie A Q8 per la Final Eight, quattro del Campionato Under 20, altrettante della competizione femminile (Final Four Scudetto) e quattro della Serie A impregnate nel Girone Play Off Promozione. Sarà la tappa decisiva per assegnare tre Scudetti, Serie A Q8, Under 20 e femminile e un posto utile per la prossima Poule Scudetto. In programma in tutto ben 26 partite.
- FINALE EIGHT – SERIE A Q8: Venerdì 7 Agosto dalle 17:00 si giocheranno le quattro partite dei Quarti di Finale. Sabato 8 Agosto alle 20:30 e 22:00 le semifinali, alle 17:00 e 18:30 le sfide tra le perdenti i Quarti. Domenica 9 Agosto alle 18.30 la gara che assegnerà lo Scudetto; alle 9:00, 10:15 e 15:30 le altre sfide per assegnare tutti i posti nella graduatoria finale.
- FINAL FOUR - UNDER 20: il 5 Agosto alle 20:30 e 22:00 le semifinali. Il 6 Agosto alle 22:00 la finalissima, alle 19:45 la sfida per il 3^ e 4^ posto.
- FINAL FOUR - CAMPIONATO FEMMINILE: L’8 Agosto alle 17:00 e 18:30 le semifinali. Il 9 Agosto alle 11:30 la gara valida per il 3^ e 4^ posto, alle 17:00 la finale.
- PLAY OFF PROMOZIONE: Martedì 4 Agosto alle 20:30 e 22:00 le partite della 1^ Giornata; mercoledì 5 e giovedì 6 Agosto alle 17:00 e 18:30 le gare della 2^ e 3^ Giornata.