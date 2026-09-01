Prima da titolare e prima tripletta con il Besiktas per Dusan Vlahovic . L'ex attaccante della Juventus è stato l'assoluto protagonista della sfida della terza giornata di Super Lig, vinta per 6-2 dalla squadra di Vincenzo Italiano contro il Corum . Dopo il gol di Cerny, che ha sbloccato il risultato al 9', il serbo ha firmato il raddoppio su rigore al 43'. Nella ripresa, Diomande ha accorciato le distanze per gli ospiti al 52', ma sette minuti più tardi Vlahovic ha ristabilito il doppio vantaggio, prima di completare la sua tripletta personale al 66'.

Italiano: "Con Vlahovic siamo più forti"

"Stasera volevamo dimostrare a tutti di cosa siamo veramente capaci e sono contento che i miei giocatori non mi abbiano deluso", ha dichiarato Vincenzo Italiano nel post gara. "Con l'arrivo di Vlahovic siamo diventati una squadra più forte. Continuerà a offrire grandi prestazioni e a segnare gol bellissimi, proprio come ha fatto stasera". Anche l'attaccante serbo è stato intervistato dopo la partita: "Voglio congratularmi con il nostro allenatore, la squadra e tutto il Besiktas. Abbiamo giocato bene e meritato la vittoria, vogliamo continuare così. Speriamo di raggiungere traguardi ancora più importanti. Daremo il massimo anche nella trasferta contro il Fenerbahce". Nel prossimo impegno in campionato, infatti, i bianconeri saranno impegnati nel derby di Istanbul.