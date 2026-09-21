Andros Townsend, 35enne ex attaccante di Tottenham, Newcastle, Crystal Palace ed Everton, è stato investito da un rullo mentre si stava riscaldando con i suoi compagni di squadra del Pt Prachuap nell'intervallo della partita contro il Pattani in Thai League 1, la prima divisione thailandese. La sua gamba sinistra è rimasta brevemente incastrata sotto il veicolo ma è riuscito a giocare, subentrando dalla panchina durante la vittoria per 3-0. L'inglese ha poi scherzato su Instagram, facendo riferimento a un suo recente video in cui paragonava i paesaggi delle trasferte in Thailandia con il vento e la pioggia delle città inglesi. "A quanto pare, la trasferta a Stoke non era poi così male", ha scritto sui social.