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L'ex Premier League Townsend investito da un rullo nel riscaldamento in Thailandia. VIDEO

ma dai!
Foto e video Instagram @skysports

Incredibile disavventura per l'attaccante 35enne: la sua gamba resta incastrata ma senza conseguenze, poi entra, vince la partita e sdrammatizza sui social. Guarda il VIDEO

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Andros Townsend, 35enne ex attaccante di Tottenham, Newcastle, Crystal Palace ed Everton, è stato investito da un rullo mentre si stava riscaldando con i suoi compagni di squadra del Pt Prachuap nell'intervallo della partita contro il Pattani in Thai League 1, la prima divisione thailandese. La sua gamba sinistra è rimasta brevemente incastrata sotto il veicolo ma è riuscito a giocare, subentrando dalla panchina durante la vittoria per 3-0. L'inglese ha poi scherzato su Instagram, facendo riferimento a un suo recente video in cui paragonava i paesaggi delle trasferte in Thailandia con il vento e la pioggia delle città inglesi. "A quanto pare, la trasferta a Stoke non era poi così male", ha scritto sui social.

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