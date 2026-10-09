Così Messi è diventato un miliardario: i suoi guadagni in carriera secondo Forbes

Siamo stati abituati a vederlo in tanti modi: il Messi ragazzino gracile e talentuoso, il Messi del Barcellona che cannibalizzava Champions e avversari, il Messi con l'Argentina che proprio non riusciva a vincere e il Messi che ha salutato la Selección da assoluta divinità, dopo il trionfale Mondiale del 2022. E poi c'è il Messi extra campo, molto meno visibile, sempre riservato, poco incline ai riflettori. Ne possiamo aggiungere un nuovo: il Messi miliardario.

Ora, non che sia sorprendente il fatto che Messi abbia guadagnato tantissimi soldi dalla sua carriera ma — secondo le stime di Forbes — Leo è appena diventato a tutti gli effetti un miliardario, avendo raggiunto recentemente un patrimonio netto di 1,1 miliardi di dollari.