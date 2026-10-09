Così Messi è diventato un miliardario: i suoi guadagni in carriera secondo Forbes

Introduzione
Secondo le stime di Forbes Messi oggi vanta un patrimonio netto di 1,1 miliardi di dollari: è entrato così nella ristrettissima cerchia degli atleti che hanno rotto il muro del miliardo mentre erano ancora in attività, come lui solo LeBron James, Tiger Woods e, ovviamente, Cristiano Ronaldo. Ma quanto ha guadagnato Leo sul campo e con gli sponsor l'anno scorso? E quanto ha guadagnato sul campo e con gli sponsor in carriera? Nel focus anche tutti i suoi principali investimenti, ricordando che quello più ricco non l'ha ancora fatto: acquisire una quota dell'Inter Miami che lui stesso ha fatto diventare la franchigia più preziosa d'America
Quello che devi sapere
Messi il miliardario
Siamo stati abituati a vederlo in tanti modi: il Messi ragazzino gracile e talentuoso, il Messi del Barcellona che cannibalizzava Champions e avversari, il Messi con l'Argentina che proprio non riusciva a vincere e il Messi che ha salutato la Selección da assoluta divinità, dopo il trionfale Mondiale del 2022. E poi c'è il Messi extra campo, molto meno visibile, sempre riservato, poco incline ai riflettori. Ne possiamo aggiungere un nuovo: il Messi miliardario.
Ora, non che sia sorprendente il fatto che Messi abbia guadagnato tantissimi soldi dalla sua carriera ma — secondo le stime di Forbes — Leo è appena diventato a tutti gli effetti un miliardario, avendo raggiunto recentemente un patrimonio netto di 1,1 miliardi di dollari.
Solo tre come lui in attività
Nell'articolo Forbes a cura di Hank Tucker si legge come Messi sia entrato nella ristrettissima cerchia degli atleti che hanno raggiunto la soglia del miliardo di dollari mentre erano ancora in attività; appena quattro: lui, LeBron James, Tiger Woods e, ovviamente, Cristiano Ronaldo. David Beckham — oggi legatissimo a Leo in chiave Inter Miami — ha recentemente superato il miliardo di dollari di patrimonio, ma ben tredici anni dopo il ritiro.
Quanto ha guadagnato Messi l'anno scorso a Miami
E ora andiamo nel dettaglio: Messi a Miami avrebbe percepito la scorsa stagione una cifra vicina ai 70 milioni di dollari. Sebbene i dati dell’associazione dei giocatori MLS dicano che la sua retribuzione garantita sul campo ammonta a 28,3 milioni di dollari (più del doppio rispetto al secondo giocatore più pagato della lega americana!), gli addetti ai lavori sottolineano come il compenso sia più alto e integrato da accordi di compartecipazione ai ricavi con partner. Insomma, la cifra dovrebbe oscillare quindi — dice Forbes — tra i 70 e gli 80 milioni di dollari all’anno, come tra l'altro dichiarato dal proprietario dell’Inter Miami Jorge Mas recentemente a Bloomberg.
Quanto ha guadagnato Messi coi contratti in carriera
Prendendo però in considerazione la sua intera (stellare) carriera, Messi ha accumulato la bellezza di circa 1,2 miliardi di dollari lordi dai contratti sportivi, escluse tasse e commissioni varie. Solo un atleta nella storia ha guadagnato di più coi contratti: Cristiano Ronaldo. E, più in generale, solo altri sei sportivi hanno superato il miliardo di dollari di guadagni in attività: Tiger Woods (golf), LeBron James (basket), Roger Federer (tennis), Floyd Mayweather Jr. (pugilato), Phil Mickelson (golf) e Kevin Durant (basket).
Quanto guadagna Messi con gli sponsor
Avevamo detto che Messi a Miami, lo scorso anno, aveva guadagnato circa 70 milioni di dollari 'sul campo', a questi ne vanno aggiunti altri 70 tra sponsorizzazioni e attività imprenditoriali. Allargando il compasso, Messi in carriera ha accumulato oltre 600 milioni tra sponsorizzazione e altre attività imprenditoriali. Uniti agli 1,2 miliardi appena visti per i contratti in carriera, si arriva a una cifra totale di 1,8 miliardi. Solo due hanno messo insieme di più, scrive Forbes: Cristiano Ronaldo e Tiger Woods.
Dove investe Leo: è proprietario di tre squadre!
Con un patrimonio del genere Messi può vantare almeno una dozzina di partnership attive: tra queste figurano colossi come Mastercard, Michelob Ultra e Lay’s, per non parlare del contratto siglato a vita con Adidas nel 2017.
Messi ha anche una partecipazione in 'MiM Hotels', una catena di boutique con sei strutture tra Spagna e Andorra inserita in una società immobiliare quotata in Borsa con una capitalizzazione di mercato di 282 milioni di dollari. Leo aveva lanciato anche la 'Más+ by Messi', una bevanda sportiva che, sfortunatamente, non ha avuto grande successo, scrive Forbes. Messi è anche partner della catena di ristoranti argentina 'El Club de la Milanesa' e possiede ben tre squadre di calcio: il Deportivo LSM dell’Uruguay (fondato insieme all'ex compagno e grande amico Luis Suarez), l’UE Cornellà, club spagnolo di quinta divisione e, notizia recentissima, l'Eldense, club che gioca nella serie B spagnola
L'indotto di Leo e l'investimento più grande (che non ha ancora fatto)
Ma non è finita qui, perché una delle più grandi 'fortune' di Messi, intese dal punto di vista prettamente economico, è l'opzione che gli consentirà di acquisire una quota dell'Inter Miami una volta ritiratosi. Qui entra in scena direttamente il Leo calciatore che — dal suo arrivo — ha fatto impennare i risultati sportivi ed economici della neonata franchigia: subito una Leagues Cup e, l'anno scorso, il primo storico titolo di campioni della Mls. Da quando è arrivato la valutazione dell’Inter Miami è salita da 600 milioni di dollari a 1,35 miliardi; il tutto in appena tre anni. Oggi è la franchigia più preziosa della lega. E questo grazie a Messi.