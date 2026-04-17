Gli allenatori con la miglior media punti in Europa negli ultimi 5 anni
L’allenatore tedesco del Barcellona è il migliore per media punti nell’ultimo quinquennio, considerando i risultati dei club europei nei rispettivi campionati (i cosiddetti “top 5”). Battuta la “scuola spagnola”, che vanta comunque grandi rappresentanti: 5 nomi tra i primi 10. Ancelotti sul podio, ma non è l’unico italiano in classifica (dati Transfermarkt)
- L’analisi prende in considerazione le medie punti degli allenatori delle squadre dei top 5 campionati europei, sulla base dei risultati conseguiti nei campionati dal 2021-2022 a oggi.
- Di seguito la top 15 e, a seguire, un focus sugli allenatori della Serie A (sempre negli ultimi 5 anni)
- media: 2.00 punti a partita
- in 76 partite
- 2021-22 Nizza (Ligue 1)
- 2022-23 Psg (Ligue 1)
- media: 2.01 punti a partita
- in 87 partite
- 2021-22 Chelsea (Premier League)
- luglio-settembre 2022 Chelsea (Premier League)
- marzo-giugno 2023 Bayern Monaco (Bundesliga)
- 2023-24 Bayern Monaco (Bundesliga)
- media: 2.01 punti a partita
- in 126 partite
- 2021-22 Tottenham (Premier League)
- 2022-marzo 2023 Tottenham (Premier League)
- 2024-2025 Napoli (Serie A)
- 2025-2026 Napoli (Serie A)
- media: 2.02 punti a partita
- in 45 partite
- febbraio-giugno 2025 Parma (Serie A)
- 2025-26 Inter (Serie A)
- media: 2.11 punti a partita
- in 114 partite
- 2021-22 Arsenal (Premier League)
- 2022-23 Arsenal (Premier League)
- 2023-24 Arsenal (Premier League)
- 2024-25 Arsenal (Premier League)
- 2025-26 Arsenal (Premier League)
- media: 2.11 punti a partita
- in 183 partite
- 2021-22 Liverpool (Premier League)
- 2022-23 Liverpool (Premier League)
- 2023-24 Liverpool (Premier League)
- media: 2.16 punti a partita
- in 99 partite
- 2021-22 Napoli (Serie A)
- 2022-23 Napoli (Serie A)
- ottobre 2025-26 Juventus (Serie A)
- media: 2.18 punti a partita
- in 152 partite
- 2021-22 Inter (Serie A)
- 2022-23 Inter (Serie A)
- 2023-24 Inter (Serie A)
- 2024-25 Inter (Serie A)
- media: 2.19 punti a partita
- in 59 partite
- 2021-22 Bayern Monaco (Bundesliga)
- 2022-marzo 2023 Bayern Monaco (Bundesliga)
- media: 2.20 punti a partita
- in 113 partite
- 2022-23 Bayer Leverkusen (Bundesliga)
- 2023-24 Bayer Leverkusen (Bundesliga)
- 2024-25 Bayer Leverkusen (Bundesliga)
- 2025-gennaio 2026 Real Madrid (Liga)
- media: 2.23 punti a partita
- in 183 partite
- 2021-22 Manchester City (Premier League)
- 2022-23 Manchester City (Premier League)
- 2023-24 Manchester City (Premier League)
- 2024-25 Manchester City (Premier League)
- 2025-26 Manchester City (Premier League)
- media: 2.25 punti a partita
- in 102 partite
- 2021-22 Barcellona (Liga)
- 2022-23 Barcellona (Liga)
- 2023-24 Barcellona (Liga)
- media: 2.26 punti a partita
- in 152 partite
- 2021-22 Real Madrid (Liga)
- 2022-23 Real Madrid (Liga)
- 2023-24 Real Madrid (Liga)
- 2024-25 Real Madrid (Liga)
- media: 2.35 punti a partita
- in 95 partite
- 2023-24 Psg (Ligue 1)
- 2024-25 Psg (Ligue 1)
- 2025-26 Psg (Ligue 1)
- media: 2.42 punti a partita
- in 69 partite
- 2024-25 Barcellona (Liga)
- 2025-26 Barcellona (Liga)
L'allenatore del Barcellona guida questa classifica con l'impressionante media-punti di 2.42 a partita, ma va anche sottolineato che nel suo caso vengono presi in esame solo due campionati. Nei quali vanta 54 vittorie in 69 partite (78% di gare vinte), con 5 pareggi e 10 sconfitte
- S. Inzaghi: 2.18 punti (in 152 partite)
- Spalletti: 2.16 (in 99 partite)
- Conte: 2.11 (in 70 partite)
- Chivu: 2.02 (in 45 partite)
- Pioli: 1.90 (in 124 partite)
- Allegri: 1.89 (in 144 partite)
- Gasperini: 1.76 (in 184 partite)
- Tudor: 1.66 (in 61 partite)
- Sarri: 1.63 (in 136 partite)
- Mourinho: 1.61 (in 96 partite)