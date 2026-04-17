 Allenatori con miglior media punti in Europa negli ultimi 5 anni. Classifica | Sky Sport
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Gli allenatori con la miglior media punti in Europa negli ultimi 5 anni

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L’allenatore tedesco del Barcellona è il migliore per media punti nell’ultimo quinquennio, considerando i risultati dei club europei nei rispettivi campionati (i cosiddetti “top 5”). Battuta la “scuola spagnola”, che vanta comunque grandi rappresentanti: 5 nomi tra i primi 10. Ancelotti sul podio, ma non è l’unico italiano in classifica (dati Transfermarkt)

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