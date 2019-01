In campo la Serie D, per le partite valide per la 19^ e la 21^ giornata (numero variabile in base alla composizione dei gironi). Il Bari è inarrestabile: vince in trasferta contro la Sancataldese e approfitta della sconfitta della Turris e si porta a +12, da solo in vetta nel girone I. Vince anche il Lecco, sempre più padrone del girone A, bene anche Como e Mantova accoppiate al primo posto nel girone B. Mezzo passo falso del Modena in casa, un pareggio che costa agli emiliani la vetta del girone D complice la vittoria (e il sorpasso) della Pergolettese. Vittoria pesante per l'Avellino, che grazie al successo contro l'Albalonga resta in scia delle prime posizioni nel girone G. Gran parte delle partite sono state giocate nella giornata di domenica, mentre alcuni gironi si sono disputati sabato.



Girone A

Borgosesia-Sestri Levante 1-0

Bra-Lecco 1-2

Chieri-Ligorna 2-0

Casale-Milano City 2-0

Fezzanese-Borgaro Nobis 2-2

Folgore Caratese-Sanremese 3-2

Inveruno-Arconatese 1-0

Lavagnese-Stresa Sportiva 1-0

Savona-Pro Dronero 1-1



Classifica: Lecco 48, Casale, Sanremese e Savona 38, Ligorna e Inveruno 30, Chieri 28, Folgore Caratese 26, Bra 25, Lavagnese 24, Fezzanese 23, Borgosesia e Sestri Levante 22, Milano City 19, Arconatese 17, Pro Dronero e Stresa 14, Borgaro Nobis 6.



Girone B



Ambrosiana-Villa D'Almè 1-0

Caravaggio-Seregno 0-2

Caronnese-Mantova 1-2

Darfo Boario-Rezzato 1-2

Olginatese-Ciserano 0-0

Scanzorosciate-Como 0-2

Sondrio-Ponte S.P. Isola 1-1

Villafranca Veronese-Pro Sesto 0-1

Virtus Bergamo-Legnago Salus 2-1



Classifica: Mantova e Como 48, Pro Sesto 40, Rezzato 38, Caronnese 37, Virtus Bergamo 29, Villa D'Almè 27, Ponte S.P. Isola e Sondrio 25, Seregno e Caravaggio 21, Darfo Boario 19, Ciserano 18, Ambrosiana e Villafranca 17, Legnago 16, Scanzorosciate 14, Olginatese 8.



Girone C



Adriese-Arzignano Valchiampo 2-2

Chions-Montebelluno 1-1

Cjarlins Muzane-Cartigliano 3-1

Delta Porto Tolle-Campodarsego 1-1

Este-Tamai 3-1

Levico Terme-Clodiense Chioggia 4-1

Trento-Sandonà 0-3

Union Feltre-St. Georgen 3-0

Virtus Bolzano-Belluno 0-0



Classifica: Adriese 39, Campodarsego, Union Feltre e Arzignano 33, Este e Delta Porto Tolle 29, Montebelluna, Chions e Virtus Bolzano 27, Cjarlins Muzane 25, Cartigliano 24, Sandonà 23, Belluno 22, Levico 20, St. Georgen 19, Trento, Tamai e Clodiense 13.



Girone D



Adrense-Pergolettese 0-2

Calvina Sport-Mezzolara 1-1

Classe-Ciliverghe 2-0

Crema-Fanfulla 1-1

Fiorenzuola-Axys Zola 1-0

Modena-Lentigione 2-2

Pavia-OltrepoVoghera 0-0

San Marino-Reggio Audace 1-2

Sasso Marconi-Vigor Carpaneto 0-1



Classifica: Pergolettese 41, Modena 39, Reggio Audace 37, Carpaneto 34, Fanfulla 32, Fiorenzuola 31, Crema 27, Pavia 26, Mezzolara 24, Lentigione 22, San Marino 21, Sasso Marconi 20, Adrense, Calvina e Axys Zola 19, OltrepoVoghera e Ciliverghe 16, Classe 15.



Girone E



Cannara-Bastia 1-0 (giocata sabato)

Ponsacco-Aglianese 2-2 (giocata sabato)

Prato-San Donato 1-0 (giocata sabato)

San Gimignano-Real Forte Querceta 1-3 (giocata sabato)

Seravezza Pozzi-Scandicci 3-0 (giocata sabato)

Sinalunghese-Massese 1-0 (giocata sabato)

Trestina-Sangiovannese 1-0 (giocata sabato)

Aquila Montevarchi-Gavorrano 0-0

Tuttocuoio-Pianese 0-1

Viareggio-Ghivizzano Borgoamozzano 1-1



Classifica: Ghivizzano e Tuttocuoio 41, Ponsacco 39, Montevarchi 38, Pianese 37, Seravezza 36, San Donato e Trestina 34, Sangiovannese 30, Gavorrano e Cannara 28, Viareggio 27, Prato 24, Sinalunghese 23, Real Forte Querceta e Aglianese 22, Bastia 20, Scandicci 16, San Gimignano 12, Massese 11.



Girone F



Francavilla-Città di Campobasso 1-2 (giocata sabato)

Avezzano-Montegiorgio 0-1 (giocata sabato)

Forlì-Savignanese 1-1 (giocata sabato)

Recanatese-Notaresco 0-2 (giocata sabato)

Sangiustese-Isernia 1-1 (giocata sabato)

Santarcangelo-Jesina 0-1 (giocata sabato)

Castelfidardo-Giulianova 1-1

Sammaurese-Vastese 2-1

Matelica-Pineto (mercoledì 23 gennaio ore 14:30)

Olympia Agnonese-Cesena (mercoledì 30 gennaio ore 14:30)



Classifica: Cesena 47, Matelica 40, Notaresco 36, Sangiustese 34, Recanatese e Pineto 33, Francavilla 31, Montegiorgio 29, Sammaurese 28, Vastese 26, Savignanese e Giulianova 25, Campobasso 24, Jesina 23, Santarcangelo 21, Forlì 20, Isernia e Avezzano 18, Olympia Agnonese 17, Castelfidardo 13.



Girone G



Budoni-Monterosi 3-1 (giocata sabato)

Lupa Roma-Sassari 2-3 (giocata sabato)

Albalonga-Avellino 0-1

Anzio-Città di Anagni 1-1

Ladispoli-SFF Atletico 1-1

Latina-Lanusei 1-1

Ostia Mare-Aprilia 0-1

Torres-Flaminia 1-0

Trastevere-Castiadas 1-1

Vis Artena-Cassino 1-3



Classifica: Lanusei 45, Sassari 43, Trastevere 42, Avellino 40, Albalonga e Monterosi 37, Cassino 36, SFF Atletico 35, Aprilia 34, Vis Artena 29, Latina 28, Flaminia 23, Budoni, Ostia, Città Di Anagni e Ladispoli 22, Torres 21, Castiadas 17, Lupa Roma 14, Anzio 9.



Girone H



Pomigliano-Bitonto 1-3

Gravina-Team Altamura 1-1

Francavilla-Savoia 0-1

Gelbison-Città Di Fasano 3-2

Granata-Nola 0-2

Nardò-Fidelis Andria 0-1

Sorrento-Audace Cerignola 1-2

Taranto-Sarnese 2-0

Picerno-Città Di Gragnano 0-0



Classifica: Picerno 41, Cerignola 40, Taranto 36, Bitonto 30, Altamura, Savoia e Fidelis Andria 29, Fasano 28, Francavilla 26, Nardò 25, Gelbison e Nola 24, Gravina e Gragnano 21, Sorrento 17, Sarnese 15, Pomigliano 11, Granata 8.



Girone I



Rotonda-Calcio Cittanovese 0-1 (giocata sabato)

Gela-Città Di Messina 1-0 (giocata sabato)

Messina-Igea Virtus 3-0

Nocerina-Acireale 1-1

Palmese-Castrovillari 0-0

Portici-Locri 5-1

Roccella-Marsala 1-1

Sancataldese-Bari 1-2

Troina-Turris 2-1



Classifica: Bari 49, Turris 37, Marsala 31, Castrovillari, Gela e Cittanovese 28, Portici 27, Palmese, Nocerina e Troina 26, Acireale 24, Sancataldese, Città Di Messina, Locri e Roccella 22, Messina 20, Igea Virtus 14, Rotonda 10.