In PES 2020 si potrà anche simulare la massima competizione continentale per nazionali. La Konami ha infatti annunciato che nella nuova edizione del famoso videogioco di eFootball sarà possibile giocare a Euro 2020, la manifestazione itinerante per nazionali che si terrà in Europa la prossima estate. "Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi di aver siglato una partnership esclusiva con la UEFA che ha scelto eFootball PES 2020 come Videogioco Ufficiale di EURO 2020 - si legge in una nota ufficiale - KONAMI rilascerà ai possessori del gioco, nel secondo quadrimestre del 2020, un ricco contenuto scaricabile gratuito (DLC) dedicato agli Europei di Calcio". Un'acquisizione che arriva nel sessantesimo anniversario dalla prima edizione dei campionati europei di calcio. Il videogioco darà la possibilità di cimentarsi con oltre 50 nazionali europee, rappresentate in PES 2020. "Il contenuto scaricabile - spiega la nota - includerà i kit di ogi nazionale, palloni ufficiali e la squadra ospitante. Inoltre - aggiunge la nota - il torneo eSport gestito dalla UEFA, la UEFA eEURO 2020, si giocherà esclusivamente su eFootball PES 2020. Ulteriori dettagli saranno resi noti in un secondo momento". Un altro acquisto importante per l'azienda giapponese, che nelle scorse settimane aveva già annunciato l'acquisizione dei diritti esclusivi della Juventus e la licenza ufficiale della Serie A TIM (badge sulle divise dei calciatori e Trofeo Coppa Campioni d’Italia inclusi).