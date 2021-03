Nell'ultima partita di campionato CR7 ha messo a segno la sua terza tripletta in maglia bianconera, ma chi ne ha fatte di più nel XXI secolo del calcio? Nella classifica sono state considerate tutte le competizioni, nazionali comprese, e anche i poker (o cinquine) sono contate nelle triplette. In testa è solita sfida CR7 contro Messi. Presenti tanti ex bomber ma anche giovanissimi come Mbappé e Haaland. Ci sono anche due italiani e undici legati alla Serie A! Ecco la top 50 di Transfermarkt