Marocco, Brahim Diaz dopo il rigore sbagliato: "Chiedo scusa a tutti"

Coppa d'Africa
©IPA/Fotogramma

Brahim Diaz è tornato a parlare, con un messaggio sul suo profilo Instagram, del rigore sbagliato nella finale di Coppa d'Africa contro il Senegal. L'ex Milan chiede scusa ai tifosi del Marocco e dice che "sarà dura riprendersi"

MAROCCO-SENEGAL, LA RICOSTRUZIONE DI UN FINALE FOLLE

Una Coppa d'Africa vissuta da protagonista, con cinque gol all'attivo e il titolo di capocannoniere del torneo, si è chiusa nel peggiore dei modi per Brahim Diaz, che ha sbagliato, al minuto 111 della finale, il rigore che poteva regalare il successo al Marocco. Un tentativo di cucchiaio debole e facile da parare per Mendy, che ha costretto i padroni di casa a giocare i supplementari, in cui il Senegal ha avuto la meglio con il gol di Papa Gueye, dopo aver minacciato di abbandonare il campo in seguito alla decisione dell'arbitro di fischiare il rigore nei minuti finali per il Marocco. Brahim ha affidato ai suoi social un messaggio per i tifosi del Marocco, in cui il giocatore del Real Madrid espone pubblicamente tutta la sofferenza causata dall'errore dal dischetto.

Brahim: "Sarà dura riprendersi, ma ci proverò"

"Soffro nell'anima". Così si apre il messaggio di Brahim su Instagram pubblicato in spagnolo e in marocchino, che prosegue con il ringraziamento ai tifosi: "Ho sognato questo titolo grazie a tutto l'amore che mi avete dato, a ogni messaggio, a ogni dimostrazione di sostegno che mi ha fatto sentire di non essere solo.  Ho lottato con tutte le mie forze, con il cuore sopra ogni cosa". Il giocatore ex Milan, ora in forza al Real Madrid, ha scritto, in aggiunta: "Ieri ho fallito, e mi assumo la piena responsabilità e chiedo scusa dal profondo del cuore. Sarà dura riprendersi, perché questa ferita non guarisce facilmente, ma ci proverò. Non per me stesso, ma per tutti coloro che hanno creduto in me e per tutti coloro che hanno sofferto con me". Brahim promette, ai tifosi del Marocco, di voler ricambiare il loro supporto in futuro: "Continuerò finché un giorno potrò ricambiare tutto questo amore ed essere fonte di orgoglio per il mio popolo marocchino".

