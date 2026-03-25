Il Senegal ha presentato ricorso al Tas contro la decisione della Caf, la Confederazione africana, che a distanza di 2 mesi ha squalificato Mané e compagni certificando la vittoria a tavolino del Marocco nella finale di Coppa d'Africa più contestata della storia. Ora un possibile nuovo capitolo: ecco il comunicato del Tribunale arbitrale dello Sport e gli scenari

La Coppa d'Africa è destinata a non finire mai. Dopo la vittoria sul campo del Senegal dello scorso 18 gennaio e il verdetto ribaltato dalla Caf, la Confederazione Africana, due mesi dopo (il 18 marzo) con l'assegnazione a tavolino al Marocco, ecco una nuova puntata. Il Tas, il Tribunale arbitrale dello sport con sede a Losanna, ha confermato che la Fsf, la federazione senegalese, ha presentato ricorso contro la decisione della Caf. Al momento non c'è ancora un'udienza fissata, ma il comunicato del Tas ci dice che questa partita non può definirsi ancora del tutto conclusa.

E ora cosa può succedere? I prossimi passi nella vicenda? Ce li spiega lo stesso Tribunale arbitrale dello sport nel suo comunicato: "Verrà nominato un collegio arbitrale del Tas per pronunciarsi sul caso - si legge -. Dopodiché verrà stabilito un calendario procedurale. In conformità con il regolamento di procedura del Tas, il ricorrente (il Senegal, ndr) ha venti giorni di tempo per depositare un atto di appello contenente le proprie argomentazioni giuridiche, dopodiché i resistenti hanno altri venti giorni per depositare una replica contenente le proprie difese. In questa fase del procedimento, e data la richiesta di sospensione del procedimento da parte della Fsf, non è ancora possibile prevedere le scadenze procedurali né indicare quando verrà fissata un'udienza". La federazione senegalese, infatti, ha chiesto "l'immediata sospensione del termine per la presentazione del ricorso fino a quando non saranno rese note le motivazioni complete della decisione della Caf".