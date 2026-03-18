Accogliendo in secondo grado il ricorso del Marocco, la Commissione d'Appello della Federcalcio africana ha ribaltato l’esito della finale di Coppa d’Africa disputata due mesi fa: il Senegal, che si era ritirato dal campo per protesta salvo ripensarci e poi vincere la Coppa, perde 3-0 a tavolino. La Coppa va al Marocco. L’ultimo colpo di scena di una partita che ne aveva avuti già tantissimi. E forse non finisce qui, perché il Senegal annuncia il ricorso al Tas di Losanna