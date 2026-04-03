Quali big d'Europa hanno fatto esordire più giovani? Bayern a quota 8, mentre le italiane…

Introduzione

Nell'ultimo turno di Bundes il Bayern Monaco ha fatto esordire in campionato l'ottavo calciatore della stagione: si chiama Bara Sapoko Ndiaye, è un centrocampista classe 2007 ed è solo l'ultimo dei tantissimi giovani lanciati da una squadra che sta dominando la Germania e l'Europa del pallone con ancora il sogno triplete più vivo che mai. Ma, dopo di loro, quali sono gli altri top club che hanno fatto esordire più giovanissimi considerando i principali campionati d'Europa?

Secondo i dati Transfermarkt l'Italia è ferma a quota 4: due sono della Roma più uno a testa per Inter e Atalanta. Ferme a zero le altre. Le big inglesi ne mettono insieme 11, le tre big spagnole addirittura 19. Curioso il caso del Borussia Dortmund: ne ha lanciati "solo" tre, ma sono tutti italiani…

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