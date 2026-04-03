Quali big d'Europa hanno fatto esordire più giovani? Bayern a quota 8, mentre le italiane…lo studio
Introduzione
Nell'ultimo turno di Bundes il Bayern Monaco ha fatto esordire in campionato l'ottavo calciatore della stagione: si chiama Bara Sapoko Ndiaye, è un centrocampista classe 2007 ed è solo l'ultimo dei tantissimi giovani lanciati da una squadra che sta dominando la Germania e l'Europa del pallone con ancora il sogno triplete più vivo che mai. Ma, dopo di loro, quali sono gli altri top club che hanno fatto esordire più giovanissimi considerando i principali campionati d'Europa?
Secondo i dati Transfermarkt l'Italia è ferma a quota 4: due sono della Roma più uno a testa per Inter e Atalanta. Ferme a zero le altre. Le big inglesi ne mettono insieme 11, le tre big spagnole addirittura 19. Curioso il caso del Borussia Dortmund: ne ha lanciati "solo" tre, ma sono tutti italiani…
Quello che devi sapere
Serie A
Intanto partiamo dal dato generale (che vedremo anche per tutti gli altri top campionati): sono in totale 18 i giocatori che nella stagione 2025/26 hanno fatto il loro esordio nel campionato italiano, esordendo contestualmente anche nel mondo dei pro.
Considerando solo le big (cioè Inter, Milan, Juve, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta) il numero si riduce a 4. Due per la Roma più uno a testa per Inter e Atalanta.
- Roma: Antonio Arena e Alessandro Romano
- Inter: Matteo Lavelli
- Atalanta: Lorenzo Bernasconi
Bundesliga
E qui il divario aumenta, eccome, sia nel numero totale di giovani fatti esordire quest'anno (38 tra le diciotto squadre del campionato, che sono pure due in meno delle venti di A) sia nel numero relativo alle big. Il Bayern schiacciasassi che sta dominando il campionato — ed è anche in corsa per il triplete — ha fatto esordire nella Bundes attuale la bellezza di 8 giocatori. L'ultimo è stato il centrocampista classe 2007 Bara Sapoko Ndiaye nell'ultimo weekend contro il St. Pauli, ma prima ancora il Bayern aveva lanciato Osmani, Kiala, Mike, Lannart Karl (tra l'altro già a quota 24 gettoni e fisso tra le rotazioni di Kompany), Chavez e Daiber.
È sopra la media della Serie A anche il Borussia Dortmund, che ha lanciato 3 giocatori in Bundes quest'anno, ma quello che balza all'occhio più di tutto è la loro nazionalità: sono tre italiani. Cioè Luca Reggiani, Samuele Inacio e Filippo Mane.
Premier League
Se per la Bundes abbiamo conteggiato come 'big' solo due squadre (che comunque sovrastano abbondantemente le sette di A), per la Premier il 'campione' torna ad essere simile: sei squadre, le cosiddette big six, tra cui annoveriamo anche il Tottenham nonostante un campionato da brividi e la piena zona retrocessione attuale. Intanto il dato generale: in Premier hanno fatto il loro esordio in campionato (e tra i pro) 21 giocatori. 11 di questi dalle big
- 4 del Man United (Mantato, Lacey, Jack e Tyler Flatcher, i due gemelli figli di Darren Fletcher)
- 3 del Tottenham (Olusesi, Roswell e Byfield)
- 2 del Liverpool (Nyoni e Ngumoah, già a quota 14 presenze)
- 1 del Man City (Mukasa)
- 1 dell'Arsenal (Dowman)
Liga
In queso caso il gap col campionato italiano è ancora più netto, pur tornando a considerare meno squadre tra le 'big', cioè le sole Real, Barcellona e Atletico. Bene, quest'anno, messe insieme, le tre potenze spagnole hanno lanciato 19 giovani, e tutta la Liga in totale ne ha fatti esordire ben 51! I nomi:
- 7 del Real: Pitarch (già a quota 5 presenze), Aguado, Valdepeñas, Castero, Palacios, Jimenez, Angel
- 7 dell'Atletico: Seidu, Monserrate, Morcillo, Boñar, Diaz, Belaid, Martinez
- 5 del Barcellona: Fernandez, Dro (talentino volato a gennaio al Psg), Torrents, Espart, Marques
Ligue 1
Infine voliamo in Francia, da sempre il campionato che più facilmente lancia i suoi talenti. E infatti il totale dei giovani fatti esordire nel mondo dei pro nella Ligue1 2025/26 è il più alto tra tutti i top campionati: 59.
Capitolo big: il Psg ha fatto esordire tre giovanissimi, sono il trequartista 17enne Mathis Jangéal, l'ala Quentin Ndjantou, già a quota 10 gettoni in campionato, e Noah Nsoki, altra ala d'attacco giovanissima. Va sicuramente sottolineato come tanti giovani francesi facciano il loro esordio anche negli altri campionati esteri. Se invece volessimo allargare il 'campione' delle big: il Lione ne ha lanciati 6, il Monaco e il Lille 3, mentre il Marsiglia uno solo.
I numeri al confronto
Giovani che nel 2025/26 hanno fatto il loro esordio in campionato (esordendo contestualmente tra i pro):
- Ligue 1: 59 giocatori
- Liga: 51 giocatori
- Bundes: 38 giocatori
- Premier: 21 giocatori
- Serie A: 18 giocatori
Le big d'Europa che ne hanno lanciato almeno uno:
- Bayern: 8
- Real e Atletico: 7
- Barcellona: 5
- Man United: 4
- Tottenham, Psg e Dortmund: 3
- Roma e Liverpool: 2
- Inter, Atalanta, Man City e Arsenal: 1