È ufficiale la separazione tra Inzaghi e l'Inter, ma l'allenatore non salterà il Mondiale per Club. Vi parteciperà, infatti, con l'Al-Hilal e il tabellone mette in preventivo anche un possibile incrocio proprio con i nerazzurri. Ecco la situazione

INTER-INZAGHI, ADDIO UFFICIALE: LE NEWS