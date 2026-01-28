Premier League

Rovinare il giorno della festa all’eterno nemico può essere una buona idea, quando si è fuori dalla lotta e ci si è ridotti a fare gli spettatori. Se poi il nemico ti “invita” anche a casa sua per celebrarlo e si aspetta che tu gli dica quanto è bravo, Mourinho potrebbe avere qualcosa da ridire. Il City di Guardiola domina la Premier e nel derby di Manchester può prendersi il titolo aritmeticamente: in casa, contro i "cugini", al termine dell'ennesimo duello Pep-Mou. Sembra il copione di un film. Immaginiamo il discorso di José Mourinho nello spogliatoio del Manchester United, all’intervallo della gara, con i suoi sotto 2-0. Smalling, in un’intervista post-partita, ci ha fornito qualche indizio, lasciando intuire come lo Special One abbia fatto leva sull’orgoglio dei suoi giocatori chiedendo loro di “non assistere come marionette alla festa degli altri”. Sui toni e le modalità che hanno accompagnato frasi del genere lasciamo spazio alla vostra fantasia: il punto è che Mourinho ha raggiunto il suo scopo, ha dato alla squadra la scossa che le serviva per tornare in campo e rovinare la festa del City. Il come ci sia riuscito, i tempi e i modi, sono da sceneggiatura candidata all’Oscar: in un derby, in rimonta, nella tana del nemico, sono tutti elementi che non fanno che accrescere il godimento mourinhano. Ha fatto piangere tanti bambini presenti allo stadio; ha costretto i tifosi a nascondere i cartelli con la scritta “The Finished One”; ha abbracciato Guardiola a fine partita e probabilmente gli ha fatto anche i complimenti per la stagione. Ma intanto come godeva…