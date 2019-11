Convocati Italia Under 21, Nicolato chiama 23 giocatori per le qualificazioni a Euro 202

La lista dei convocati di Nicolato in vista del doppio impegno contro Islanda (16 novembre) e Albania (19 novembre) valido per la qualificazione ai prossimi Europei fissati per il 2021

Ci sono Islanda e Armenia, sul cammino della Nazionale Under 21 verso la qualificazione agli Europei di categoria del 2021. Le gare si giocheranno rispettivamente il 16 novembre a Ferrara e il 19 dello stesso mese a Catania. In vista del duplice impegno, il commissario tecnico Paolo Nicolato ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati. Il raduno è fissato per lunedì 11 novembre ad Abano Terme, in provincia di Padova. Tonali, inserito tra i convocati dell'Under 21, potrebbe unirsi alla Nazionale maggiore dopo la prima delle due sfide di qualificazione.

L’elenco dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno);

Difensori: Claud Adjapong (Hellas Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Davide Bettella (Pescara), Enrico Delprato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Luca Pellegrini (Cagliari), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella);

Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Fabio Maistro (Salernitana), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Wolverhampton Wanderers), Moise Bioty Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina).