Dopo i due test di settembre contro Inghilterra e Giappone, la Nazionale Under 21 - che ha nel frattempo conosciuto le avversarie nella fase finale dell' Europeo in programma in Romania e Georgia, saranno Norvegia, Svizzera e Francia - torna in campo sabato 19 novembre ad Ancona in una amichevole con la Germania. Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 25 giocatori. Da segnalare la prima chiamata per i centrocampisti Cesare Casadei (Chelsea) e Franco Tongya (Odense) e l'attaccante Cristian Volpato (Roma), che trova l'azzurro in Under 21 dopo aver rifiutato nei giorni scorsi la chiamata dell'Australia ai Mondiali in Qatar. Da registrare anche il ritorno di Matteo Cancellieri (Lazio) e Lorenzo Lucca (Ajax), entrambi assenti in Under 21 da marzo.