L'Italia aggrappata a Spalletti: vietato sbagliare

Dopo il deludente pari in Macedonia, Italia al lavoro a Milanello, con il nuovo arrivato Orsolini: Spalletti pensa a cambi in attacco per battere l'Ucraina

Dobbiamo attaccarci a Spalletti. Al suo sorriso anche il giorno dopo l’amaro esordio di Skopje. Alla sua disponibilità. Alle sue idee. Alla sua voglia. Non è attrezzato per fare miracoli ma è l’uomo giusto per dare un senso ad una squadra che oggi sembra non avere una direzione. Contro l’Ucraina serve vincere. E serve che la squadra dia e faccia di più. Tutti. Perché non farlo vorrebbe dire rischiare di non qualificarsi attraverso il girone al prossimo europeo. E sarebbe sportivamente un disastro. Qualcosa rispetto alla Macedonia Spalletti cambierà. Soprattutto davanti. Mancini e Politano per affaticamenti di natura diversa hanno lasciato Milanello; dove è arrivato invece Riccardo Orsolini.