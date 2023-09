Le parole a Sky Sport 24 di Giovanni Di Lorenzo in vista della sfida di San Siro contro l'Ucraina: "Ripartiamo dalle cose buone viste contro la Macedonia, impariamo a essere più cinici". E sulle insidie che nasconde l'Ucraina: "Conta di più quello che facciamo noi, il tempo è stato poco ma siamo pronti per domani sera" LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI

Le dichiarazioni di Giovanni Di Lorenzo in vista della sfida da dentro o fuori contro l'Ucraina. Una vittoria consentirebbe di raggiungere proprio gli ucraini in classifica al secondo posto a quota 7, ma con gli azzurri con una gara in meno.

Più preoccupati per lo stato di forma o mentale? "Sappiamo che al di là del pareggio contro la Macedonia, questa partita è ed era importante per noi per la qualificazione. La affrontiamo nella maniera giusta, dobbiamo avere entusiasmo anche perché giochiamo in casa e questo è un fattore importante. Abbiamo lavorato, il tempo è poco, ma siamo pronti per domani sera e dobbiamo vincere la partita".

Questa nazionale ha bisogno di qualcuno che trascini o è solo questione di tecnica? "Con il mister abbiamo analizzato la partita, e ci sono state tante cose fatte bene. Ci sono stati atteggiamenti giusti, poi naturalmente uno guarda solo il risultato. Nell'arco della partita ci sono state tante situazioni che potevano finire in modo diverso, sta a noi essere più precisi e cinici perché a questo livello le partite si decidono grazie ai dettagli. Dovremo essere noi bravi a sfruttare il fattore campo per vincere la partita".



Ucraina diversa dalla Macedonia, quale è il pericolo maggiore? "Abbiamo visto qualche immagine dell'Ucraina, ma dico sempre che la cosa più importante è quello che facciamo noi. Ci siamo preparati per questo, il tempo è poco ma c'è grande disponibilità da parte di tutti. Ripartiamo da qui per essere pronti per domani".