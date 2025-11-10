L'allenatore dell'Under 21, Silvio Baldini, ha parlato in conferenza stampa durante il primo giorno di ritiro per gli Azzurrini, chiamati a giocarsi l'accesso ai prossimi Europei di categoria

La strada verso gli Europei Under 21 si accorcia sempre di più: all'orizzonte, due sfide attendono gli Azzurrini del Ct Silvio Baldini. Venerdì 14, la squadra volerà a Stettino, per sfidare la Polonia alla Pogon Arena. Martedì 18, invece, sarà il turno del Montenegro, sempre in trasferta, a Podgorica. Due sfide ostiche per l'Under 21, dato che la Polonia non ha mai subito gol nelle precedenti partite di qualificazione agli Europei, mentre il Montenegro è imbattuto, fin qui, in casa.

Il Ct Baldini: "I ragazzi devono dare il loro meglio" DIrettamente dal ritiro di Tirrenia, Silvio Baldini ha parlato oggi in conferenza stampa, presentando le sfide che attendono i suoi ragazzi nei prossimi giorni. "La Polonia ha dimostrato fin qui le sue qualità - ha detto il Ct - basta guardare la classifica. Conosciamo le difficoltà di questa partita ma sono fiducioso: perché anche i ragazzi sanno che in questi casi devono dare il loro meglio rispetto a quelle gare che sembrano scontate, come è accaduto a noi con l’Armenia un mese fa, quando c’è voluto poi un tempo per venire a capo della situazione".

Ndour out: chi lo sostituirà Un'assenza pesante, nelle gerarchie dell'Under 21, è sicuramente quella di Cher Ndour, che non ci sarà nelle prossime partite a causa di un infortunio. Per sostituire il centrocampista della Fiorentina, autore di 4 gol in 24 presenze con la maglia dell'Italia, Baldini ha dichiarato: "La prima scelta è quella di utilizzare Dagasso, come già accaduto nel secondo tempo contro l’Armenia". Per il 21enne del Pescara, quest'anno, già 3 assist in 11 presenze in Serie B.

La situazione in difesa Buone notizie per gli Azzurrini: torna tra i convocati Pietro Comuzzo, dopo l'abbandono del ritiro a settembre a causa di un guaio fisico. Baldini, interrogato sulla vicenda, ha commentato: "Aveva avuto un problema di salute a settembre, poi non ho avuto più notizie da nessuno. In queste ultime settimane abbiamo chiarito la situazione con il club e con il ragazzo e quindi oggi è tornato con noi”. Resta escluso, invece, Luca Marianucci: il centrale del Napoli è rimasto a casa per scelta tecnica, come detto dal CT: "Come ho già detto al ragazzo, che con noi ha giocato 4 partite da titolare, con noi è partito benissimo ma poi le sue prestazioni sono calate. Nell’ultima partita, poi, ha preso un’ammonizione al 45’ del primo tempo che non mi è piaciuta, come non mi è piaciuto in quel caso il suo atteggiamento".



La soddisfazione per Zeroli, Vavassori e Galvani Grande gioia per Kevin Zeroli, centrocampista del Monza in prestito dal Milan, convocato per la prima volta con l'Under 21. Promozione istantanea per il classe 2005, chiamato originariamente per la nazionale Under 20 e passato con i più grandi su esplicita richiesta di Baldini. Oltre all'ex Milan, prima volta con gli Azzurrini anche per Dominic Vavassori, attaccante dell'Atalanta Under 23, e per Gabriele Calvani, difensore del Frosinone. Su di loro, Baldini ha detto: “Come tanti altri, li abbiamo monitorati in questi ultimi mesi ed erano stati inseriti nelle pre-convocazioni, senza poi essere chiamati. Dobbiamo cercare, pian piano, di conoscere il maggior numero di questi ragazzi che stiamo seguendo. Quando li ho visti, stamattina, gli si leggeva in faccia la gioia di essere qui".



Di seguito i 25 convocati da Baldini