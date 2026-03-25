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Italia-Ungheria U19 3-0: doppietta di Idrissi e rete di Comotto. E vince anche l'U18

QUAL. EUROPEI

Buon esordio per l’Italia U19 nella fase élite di qualificazione all’Europeo: 3-0 all'Ungheria a Catanzaro con la doppietta dell'attaccante dell'Inter Iddrissou e la rete di Comotto. Successo anche per l'Italia U18 che nelle qualificazioni ha battuto la Scozia 3-0: in rete anche il giallorosso Arena. Due risultati, si spera, di buon auspicio per la Nazionale maggiore...

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA-IRLANDA DEL NORD

Parte nel migliore dei modi il cammino dell'Italia U19 nella fase élite verso l'Europeo che si giocherà in Galles dal 28 giugno all'11 luglio. A Catanzaro, gli azzurrini di Alberto Bollini superano 3-0 l’Ungheria. Dopo un avvio equilibrato, con le squadre compatte, l'Italia ha preso progressivamente il controllo del gioco. Il primo tempo si sblocca nel finale con la rete di Iddrissou autore anche del raddoppio. Nel finale c’è spazio anche per il tris: sugli sviluppi di un’altra palla inattiva, Comotto, centrocampista del Milan in prestito allo Spezia, trova il tocco vincente che chiude definitivamente la partita. Un successo meritato che permette agli azzurrini di rispondere alla vittoria della Turchia contro la Slovacchia e di partire con il piede giusto nel girone.

Vince anche l'Italia U18: in gol l'attaccante della Roma Arena

Vittoria anche per l'Italia U18 che parte con il piede giusto nelle qualificazioni agli Europei U19 che si giocheranno nel 2027. Gli azzurrini battono 3-0 la Scozia nella gara d’esordio del Gruppo A2 della Lega A, disputata ad Airdrie. A decidere il match le reti di Iddrissa e Campaniello, prima del tris firmato da Arena al 72'. La squadra di Massimiliano Favo tornerà in campo contro Polonia e Irlanda per chiudere il girone e provare a centrare la qualificazione.

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