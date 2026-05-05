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Italia Under 21, Nunziata al posto di Baldini per l'amichevole contro l'Albania

Nazionale

In virtù dell'impegno di Silvio Baldini sulla panchina dell'Italia nelle amichevoli del 3 e del 7 giugno, sulla panchina dell'U21 tornerà Carmine Nunziata. L'allenatore, che aveva guidato gli Azzurrini dal 2023 al 2025 e ora in U20, sarà di nuovo in panchina per l'amichevole contro l'Albania del prossimo 8 giugno

ITALIA, LE AMICHEVOLI DI GIUGNO

Carmine Nunziata tornerà sulla panchina dell'Italia U21 in occasione dell'ultima uscita stagionale degli Azzurrini contro l'Albania in programma il prossimo 8 giugno alle ore 18.15 a Pordenone. Il CT Silvio Baldini sarà infatti impegnato nelle due amichevoli della Nazionale maggiore il 3 giugno allo Stade de Luxembourg contro il Lussemburgo e il 7 giugno a Creta contro la Grecia. Nunziata, ora allenatore dell'U20, ha già allenato l'U21 tra settembre 2023 e giugno 2025 ottenendo 12 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte in 23 panchine totali.

Il cammino dell'Italia U21 in vista degli Europei

Impegnati nel gruppo E delle qualificazioni ai prossimi Europei 2027 in programma in Albania e Serbia, gli Azzurrini occupano attualmente il secondo posto nel girone alle spalle della Polonia prima con 24 punti dopo 8 vittorie su 8. Per l'Italia una sola sconfitta, contro la Polonia appunto, e 21 punti fatti. Il prossimo appuntamento è in Andorra l'1 ottobre.

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