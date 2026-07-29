Andrea Pirlo, il Dubai Fc conferma la fiducia dopo il caso Italia: "Pieno sostegno"

Dopo le polemiche nei giorni scorsi legate ad Andrea Pirlo e al suo rapporto con l'agenzia di scommesse russa Fonbet, che sono costate all'ex Juventus e Milan la possibilità di diventare il nuovo Ct della Nazionale Italiana, il Dubai United, squadra attualmente allenata da Pirlo, resta dalla parte del suo allenatore. Con un comunicato ufficiale, infatti, il club degli Emirati ha difeso Pirlo, ribadendo la piena fiducia nei confronti del Maestro e confermando la sua presenza in panchina per la prossima stagione. Il Dubai United ha scritto: "Negli ultimi giorni sono circolate sui media numerose indiscrezioni sul futuro di Andrea Pirlo, comprese diverse ricostruzioni che non rispecchiano i fatti. Il Dubai United è lieto di avere dalla scorsa stagione una leggenda del calcio come Andrea alla guida della squadra. Il presidente del club Ilie Cebanu, la dirigenza, lo staff tecnico e i calciatori gli garantiscono il proprio pieno sostegno. Andrea Pirlo è pienamente impegnato nel progetto del Dubai United e il club è pienamente impegnato al fianco di Andrea Pirlo. Stiamo ora preparando la nostra storica prima stagione nell’ADNOC Pro League. Questo rappresenta un nuovo e importante capitolo per il club e tutta la nostra attenzione è rivolta alla preparazione e al rendimento della squadra. Invitiamo tutti i nostri sostenitori e gli appassionati di calcio di Dubai a raggiungerci allo stadio, sostenere la squadra e diventare parte del cammino del Dubai United in Pro League"

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