Ancelotti: "Ecco perché ho detto no all'Italia"

"Sono stato in contatto con la Federazione italiana, ma non è stata una questione contrattuale. Ho un impegno con il Brasile, con questo Paese che mi ha accolto molto bene. Non voglio rompere questo impegno". In una intervista a Espn Brasile, Carlo Ancelotti ha confermato i colloqui con la Figc che lo voleva come nuovo ct della Nazionale e ha spiegato i motivi del suo no. L'allenatore emiliano si sente legato al Brasile, dove è stato "accolto calorosamente" e, soprattutto, ha ritenuto ingiusto interrompere il progetto iniziato un anno fa alla guida dei verdeoro.