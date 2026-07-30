Ancelotti: "Ecco perché ho detto no all'Italia"

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Ancelotti: "Ct Italia? Contattato ma mantengo la parola col Brasile"

Nazionale

Il ct del Brasile conferma i contatti con la Figc per la panchina della Nazionale e spiega il suo no in un'intervista rilasciata a Espn: "Ho un impegno con il Brasile, con questo Paese che mi ha accolto molto bene. Non voglio rompere questo impegno"

"Sono stato in contatto con la Federazione italiana, ma non è stata una questione contrattuale. Ho un impegno con il Brasile, con questo Paese che mi ha accolto molto bene. Non voglio rompere questo impegno". In una intervista a Espn Brasile, Carlo Ancelotti ha confermato i colloqui con la Figc che lo voleva come nuovo ct della Nazionale e ha spiegato i motivi del suo no. L'allenatore emiliano si sente legato al Brasile, dove è stato "accolto calorosamente" e, soprattutto, ha ritenuto ingiusto interrompere il progetto iniziato un anno fa alla guida dei verdeoro.

"In Brasile giovani di talento, c'è prospettiva"

Ancelotti è legato al Brasile da un contratto fino al 2030.  "I risultati ai Mondiali non sono stati buoni, siamo tutti dispiaciuti e tristi. Dobbiamo guardarci alle spalle per capire cos'è successo con un occhio ma con l'altro mirare al futuro perché il prossimo gruppo di calciatori è valido, questo Paese ha sempre giocatori di talento e possiamo costruire un bel futuro qui"

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