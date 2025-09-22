Nella serata di gala al Theatre du Chatelet di lunedì 22 settembre, ha ricevuto il Pallone d'Oro secondo i pronostici, sesto vincitore francese nella storia. Durante il discorso di ringraziamento si è commosso più volte. Poi è andato a mostrare il trofeo ai tifosi in festa per le strade di Parigi. Un anno fa era quasi impossibile immaginare questo esito, forse non ci avrebbe scommesso nemmeno lo stesso Dembélé. Magari alla play aveva già raggiunto questo status, meglio però così. Non c'è nemmeno bisogno di salvare per ricordare quello che è stato in grado di fare. E non è mai troppo tardi per ripagare le attese e raggiungere i propri obiettivi