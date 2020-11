15/20

DAVID DE GEA: 6 gol subiti dal Manchester City e dal Tottenham (Manchester United-Manchester City 1-6 e Manchester United-Tottenham 1-6)



Parità anche per il portiere dello United. La prima volta in un derby: il famoso 6-1 rifilato dalla squadra di Mancini a domicilio all'Old Trafford, col primo gol firmato Balotelli che esultò con l'iconica maglietta "Why always me?". Circa dieci anni dopo (è storia di un mese fa) i sei gol presi dall'ex Mourinho, oggi agli spurs.