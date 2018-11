Ne abbiamo viste di tutti i colori su un campo di calcio, video divenuti virali che nel weekend ci portano in Israele. Si gioca Maccabi Netanya-Maccabi Petah Tikva, match valido per la 10^ giornata della Ligat ha’Al ovvero la massima serie nazionale. Risultato inchiodato fino all’88’ quando a prendersi la scena è Habib Habibou, nome da scioglilingua e prossimo "eroe" sui social. Difficile conoscere questo centravanti classe 1987, nazionale della Repubblica Centrafricana con un lungo curriculum in Europa: apprezzato in Belgio (Charleroi, Zulte Waregem e Gent), meteora in Romania (Steaua) e Inghilterra (Leeds). Negli ultimi anni ha girovagato dalla Francia (Rennes e Lens) alla Turchia e al Qatar, destinazione quest’ultima che ha preceduto da svincolato il trasferimento proprio in Israele. In carriera ha realizzato 83 gol, certo è che i più attenti lo ricorderanno per aver allontanato con "delicatezza" un’anatra durante i trascorsi nel campionato belga.