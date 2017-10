Parata di stelle a Londra. La Fifa ha premiato i migliori interpeti del Gioco nella scorsa stagione. Cristiano Ronaldo, per la seconda volta consecutiva, votato come miglior giocatore in assoluto. Sul podio anche Messi e Neymar. Tanti gli italiani presenti: Buffon e Bonucci sono stati inseriti nella Top 11. Il portiere ha vinto anche il premio di miglior numero uno. Allegri e Conte erano in corsa per essere premiati da Ranieri come miglior allenatore, ma a vincere è stato Zidane. Tra i premi, anche quello di migliore tifoseria, miglior gol (il Puskas Award) e miglior calciatrice. Ecco come è andata la serata.