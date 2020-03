L'Osservatorio calcistico del CIES ha stilato la classifica delle "grandi occasioni create" dell'ultimo anno di calcio. Gomez è il migliore della Serie A, e si piazza alle spalle solo dei grandi campioni dei top club europei. Non solo, l'Atalanta è la squadra più volte rappresentata nelle prime venti posizioni (al pari del Bayern Monaco). Cristiano Ronaldo out dalla lista. Messi è sul podio ma non è primo. E come cambia la classifica allargando le statistiche agli ultimi tre e cinque anni?