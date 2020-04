1/22

Prima di risalire la classifica fino al primo posto, ecco un piccolo sguardo al di fuori della top 20. Del Piero-Iaquinta - secondo i dati di Transfermarkt - è la miglior coppia bianconera di quella stagione (con 27 centri in due, 13 a 12 per Del Piero), ancora più indietro Quagliarella-Di Natale nell'Udinese (25 gol in coppia), più Totti-Vucinic per la Roma e Acquafresca-Jeda nel Cagliari (tutti a 24) nei primi trenta posti.

ULTIMA PUNTATA: LE COPPIE GOL DEL 2007-08