Paul Gascoigne di nuovo al centro delle polemiche. L'ex calciatore inglese, infatti, ha violato la quarantena a Bridlington, recandosi da un amico. Quest'ultimo, Paul Salmon, lo ha ospitato a casa sua dove, in giardino, aveva allestito una sorta di pub. I due quindi si sono lasciati andare a qualche bicchiere di troppo. Il tutto testimoniato da un video girato sui social in cui si vede Gazza mentre entra nel locale improvvisato del suo amico, con quest'ultimo che dice rivolto alla telecamera che il campione era lì per: "Farsi alcune birre". La fidanzata di Gascoigne, cioè Wendy Leech, sarebbe andata su tutte le furie davanti all'ennesima ricaduta nell'alcolismo. Stando a quanto riportato dal Daily Star, la donna - i due si erano conosciuti in Spagna - lo avrebbe quindi mollato dopo aver trascorso con lui parte dell'isolamento: “Wendy era davvero presa - ha raccontato un amico della 43enne - lui l’ha delusa e lei non si fida che possa comportarsi in modo responsabile. Wendy ha due figli e tre nipotini a cui pensare. Lei e Paul si parlano ancora, perché Wendy è davvero preoccupata per lui, ma dopo quanto successo, non riesce a vedere un futuro insieme per loro due”, ha concluso.