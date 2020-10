Avrebbe voluto raggiungere la sua Nazionale a tutti i costi per partecipare ai match validi per le qualificazioni mondiali contro Colombia e Paraguay, ma alla fine non è stato possibile. Nulla da fare per Salomon Rondon, attaccante venezuelano in forza al Dalian Pro, club cinese allenato da Rafa Benitez e attualmente in lotta per non retrocedere. Il classe '89, infatti, è stato bloccato in aeroporto da alcuni rappresentanti della società, che hanno pienamente sfruttato una nuova norma Fifa che permette ai club di non concedere i propri giocatori alle rispettive Nazionali per le norme di contenimento per il Covid-19. Nonostante l'acquisto di tre biglietti per il Sudamerica, dunque, Rondon non è riuscito ad unirsi alla Nazionale del Venezuela. Il Dalian ha deciso di fermare la sua partenza in quanto il giocatore - tra viaggi, impegni vari e periodo di quarantena - avrebbe saltato sei partite.