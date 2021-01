Migliaia in piazza per festeggiare il nuovo anno: così a Wuhan, epicentro della prima ondata del coronavirus, nelle immagini che hanno fatto il giro del mondo

Ha fatto il giro del mondo sui social il video del capodanno a Wuhan, epicentro della prima ondata del coronavirus. E che è riuscita a superare l'emergenza Covid-19, tanto che per festeggiare l'anno nuovo migliaia di persone si sono riversate nelle strade per fare tutto ciò che si fa ad ogni capodanno: countdown, brindisi, luci e migliaia di palloncini che volano in aria.