Mattarella: "Vaccinarsi un dovere"

Coronavirus, le notizie di venerdì 1 gennaio

Mattarella: "E' il tempo dei costruttori"

"Abbiamo avuto la capacità di reagire. La società ha dovuto rallentare ma non si è fermata. Non siamo in balia degli eventi. Ora dobbiamo preparare il futuro". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno. "Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è tempo di costruttori - ha aggiunto - I prossimi mesi rappresentano un passaggio decisivo per uscire dall'emergenza e per porre le basi di una stagione nuova". VIDEO. MATTARELLA: E' IL TEMPO DEI COSTRUTTORI

Mattarella: "Mi vaccinerò appena possibile"

"Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza." Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno

Mattarella: "Vaccinarsi è una scelta di responsabilità"



"Per il vaccino si è formata, anche con il contributo dei ricercatori italiani, un'alleanza mondiale della scienza e della ricerca, sorretta da un imponente sostegno politico e finanziario che ne ha moltiplicato la velocità di individuazion. Ora a tutti e ovunque, senza distinzioni, dovrà essere consentito di vaccinarsi gratuitamente: perché è giusto e perché necessario per la sicurezza comune. Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia cosi' fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi"

Mattarella: "Aspiriamo a riappropriarci della nostra vita"

"Vorremmo tornare a essere immersi in realtà e in esperienze che ci sono consuete. Ad avere ospedali non investiti dall'emergenza. Scuole e Università aperte, per i nostri bambini e i nostri giovani. Anziani non più isolati per necessità e precauzione. Fabbriche, teatri, ristoranti, negozi pienamente funzionanti. Trasporti regolari. Normali contatti con i Paesi a noi vicini e con i più lontani, con i quali abbiamo costruito relazioni in tutti questi anni. Aspiriamo a riappropriarci della nostra vita". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo tradizionale discorso di fine anno.

Mattarella: "Giorni di angoscia e speranza"

"Care concittadine e cari concittadini, avvicinandosi questo tradizionale appuntamento di fine anno, ho avvertito la difficoltà di trovare le parole adatte per esprimere a ciascuno di voi un pensiero augurale. Sono giorni, questi, in cui convivono angoscia e speranza. La pandemia che stiamo affrontando mette a rischio le nostre esistenze, ferisce il nostro modo di vivere". Inizia così il tradizionale discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Gran Bretagna: quasi 56mila casi in un giorno

Il Regno Unito ha registrato il suo più alto incremento di casi di Covid-19: 55.892 nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo bollettino ufficiale che riporta anche 964 decessi. Lo riferiscono i media britannici

L'aumento dei contagi regione per regione:

Veneto: 4.800

Lombardia: 3.859

Emilia-Romagna: 2.116

Lazio: 1.767

Puglia: 1.661

Campania: 1.554

Piemonte: 1.367

Sicilia: 1.299

Friuli Venezia Giulia: 877

Marche: 703

Toscana: 632

Liguria: 472

Abruzzo: 456

Calabria: 402

Sardegna: 368

P.A. Trento: 320

Umbria: 300

P.A. Bolzano: 260

Basilicata: 147

Molise: 88

Valle d'Aosta: 29

Percentuale tamponi-positivi sale al 12.6%

Sono 23.477 i positivi registrati ieri, il dato più alto dal 4 dicembre, quando furono poco più di 24mila. Con 186.004 tamponi: la percentuale positivi-tamponi sale al 12,6% . I decessi sono stati 555, per un totale di 74.159 vittime. Le terapie intensive tornano a salire (+27, ), con 202 nuovi ingressi giornalieri: sono ora 2.555 in tutto. Buon calo invece per i ricoveri ordinari, 415 in meno, 23.151 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino di ieri del ministero della Salute.

Scuola, ok da prefetti a riapertura scuole al 50% dal 7 gennaio

"Le prefetture hanno adottato i documenti operativi all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti istituiti in tutte le province in vista della ripresa, dal 7 gennaio, dell'attività didattica in presenza". Lo annuncia in una nota il Viminale, spiegando che "i prefetti hanno tenuto conto anche dell'ordinanza del ministro della Salute del 24 dicembre 2020 che limitatamente al periodo 7-15 gennaio riduce la presenza in classe al 50%".

17.291 i vaccinati in Italia

Secondo l'ultimo aggiornamento sul sito del Governo, alle 18.25 di ieri, sono 17.291 gli italiani che hanno fatto il vaccino anti-Covid