Attesa nelle prossime ore la firma del Presidente del Consiglio Mario Draghi al nuovo Dpcm, che entrerà in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile. Da oggi Sardegna in zona bianca, Lombardia, Marche e Piemonte in arancione. In Area rossa Basilicata e Molise. Ieri in Italia 17.455 nuovi casi e 192 decessi

