Ieri 23.987 casi su 354.982 tamponi e 457 decessi

Speranza: "Tesoretto da rallentamento curva speso su scuola"

"Abbiamo deciso in cabina di regia di spendere questo piccolissimo tesoretto di cui disponiamo sulla scuola per la funzione sociale che la scuola ha nel nostro paese". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa con il premier Draghi, riferendosi ai primi segnali di rallentamento della curva epidemica in Italia. "In un quadro che resta molto prudenziale - ha detto - ci possiamo consentire una scelta che vuole dare un segnale rilevante ad un pezzo strategico e decisivo della nostra società".