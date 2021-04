Da oggi a lunedì tutta Italia in zona rossa

Da oggi, fino a lunedì compreso, scattano ulteriori restrizioni. Tutta Italia sarà in zona rossa, come accaduto durante le festività natalizie. Consentito lo spostamento per la visita a parenti o amici, sul territorio regionale, solo una volta al giorno e al massimo in due persone (e figli se under 14). Da martedì Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento passeranno in zona arancione

SCARICA L'AUTOCERTIFICAZIONE - NUOVO DECRETO, LE MISURE