Francia, continua il calo dei ricoveri

In Francia cala per il quarto giorno consecutivo il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva: sono 5.675 a fronte dei 5.804 di ieri. Nel corso del mese di maggio saranno allentate le restrizioni attualmente in vigore: da lunedì 3 maggio sarà revocato il divieto di spostarsi entro 10 chilometri dal proprio domicilio e rientreranno in classe gli alunni delle scuole medie e dei licei, mentre il 19 maggio potranno riaprire gli spazi all'aperto di bar e ristoranti, i musei, i cinema e altri luoghi, seppur con numeri limitati. Sarà anche posticipato alle 21 l'inizio del coprifuoco, che ora è alle 19.