Al via domani piano vaccini per le 'Isole Minori'

Festa Inter, prefettura: "Non prevista alcuna zona rossa"

La Prefettura di Milano spiega che l'8 maggio, in occasione di Inter -Sampdoria "non è prevista alcuna zona rossa" e che l'8 maggio non ci sarà una "festa dello scudetto", che invece "sarà promossa dalla società F.C. Internazionale, quando le condizioni sanitarie e le norme lo consentiranno". Nelle aree vicine alla zona di San Siro è disposto il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in vetro e lattine dalle 14 alle 22, fatta eccezione per gli esercizi di ristorazione. Stesso provvedimento sarà vigente in zona Duomo presidiata dalle forze dell'ordine in funzione di prevenzione anti-assembramento. L'impegno su queste aree - conclude la Prefettura - si aggiunge a quello già attuato lo scorso fine settimana - che resta invariato - nelle zone della movida, Darsena, Colonne di San Lorenzo / Corso di Porta Ticinese, Corso Como / Garibaldi, Corso Sempione / Arco della Pace, Brera.