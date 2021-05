Oms, vaccini efficaci contro tutte le varianti

I vaccini sviluppati contro il Covid-19 sono "efficaci contro tutte le varianti del virus". A dirlo e' Hans Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della sanita' durante il consueto monitoraggio settimanale. Kluge ha poi messo in guardia sul fatto che la "pandemia non e' ancora finita" nonostante siano in calo in Europa sia i contagi che i decessi.