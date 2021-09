Vezzali: "Ok aumento capienza stadi, ma prudenza"

La sottosegretaria allo sport ha spiegato il piano del governo: "La situazione epidemiologica è in miglioramento, c'è la volontà di un aumento della capienza negli stadi. Si va verso il 75% all'aperto e il 50% al chiuso, per poi arrivare con gradualità al 100%". Ieri in Italia registrati 4.061 nuovi casi di coronavirus (tasso positività 1.3%). I decessi sono stati 63, i ricoverati in terapia intensiva sono 505, 8 in meno rispetto a mercoledì

IL GREEN PASS NELLO SPORT, COSA DICE IL DECRETO