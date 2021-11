Europa, i dati della diffusione del contagio

L’Oms prosegue con l’elenco di alcuni dati riguardo la pandemia in Europa: "La scorsa settimana i decessi segnalati a causa del Covid-19 sono aumentati a quasi 4.200 al giorno, raddoppiando dai 2.100 decessi al giorno alla fine di settembre. Nel frattempo, i decessi segnalati cumulativi per il virus hanno superato la soglia di 1,5 milioni per i 53 paesi di questa regione. Oggi, il Covid-19 è la prima causa di morte in Europa e in Asia centrale, come riportato dall'Institute for Health Metrics and Evaluation"